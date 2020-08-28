Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatyaspor kaleci Herrera ile anlaştı!
28.08.2020 - 21:39 |

Yeni Malatyaspor kaleci Herrera ile anlaştı!

BtcTurk Yeni Malatyaspor, anlaşmaya vardığı Arjantinli kaleci Guido Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor kaleci Herrera ile anlaştı!
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, anlaşmaya vardığı Arjantinli kaleci Guido Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak Arjantin 1. Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen ve Malatya ekibiyle prensip anlaşmasına varan tecrübeli file bekçisi, kente geldi. 

Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki kaleci, daha sonra Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı. 

Herrera ile imzalanan sözleşmenin 1 yıllık olduğu bildirildi.

Yeni Malatyaspor kaleci Herrera ile anlaştı

İttifak Holding Konyaspor, Samuel Eduok transferini açıkladı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  2. Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner idmanda!
    Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner idmanda!
  3. Fenerbahçe - Alanyaspor maçından görüntüler!
    Fenerbahçe - Alanyaspor maçından görüntüler!
  4. Koronavirüse yakalanan Melis Gülcan'dan açıklama!
    Koronavirüse yakalanan Melis Gülcan'dan açıklama!
  5. Transfer haberleri | Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı!
    Transfer haberleri | Beşiktaş, Francisco Montero'yu kiraladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Beşiktaş'tan Tyler Boyd için sakatlık açıklaması!

Son dakika | Beşiktaş'tan Tyler Boyd için sakatlık açıklaması!

Son dakika | Fenerbahçe, Enner Valencia transferini duyurdu!

Son dakika | Fenerbahçe, Enner Valencia transferini duyurdu!

Son dakika | Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i açıkladı!

Son dakika | Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i açıkladı!

Son dakika | Erol Bulut: "2-3 transfer daha gelecek"

Son dakika | Erol Bulut: "2-3 transfer daha gelecek"

Sıradaki Haber