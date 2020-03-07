07.03.2020 - 13:14 |
Yeni Malatyaspor-Konyaspor (CANLI)
Süper Lig'de günün ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor kendi evinde İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşı geliyor.
Süper Lig'in 24. haftasında uzun süredir galibiyet hasreti çeken 24 puanlı BtcTurk Yeni Malatyaspor kendi sahasında 22 puanlı İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.
MALATYASPOR - KONYASPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER:
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Hafez, Acquah, Murat, Gökhan, Donald, Fofana, Umut
İttifak Holding Konyaspor:: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic
YENİ MALATYASPOR 0 - KONYASPOR 0 (KARŞILAŞMADA İLK YARI OYNANIYOR...)
MANCHESTER CİTY'NİN OLD TRAFFORD'DAKİ GOLLERİ...