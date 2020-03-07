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07.03.2020 - 13:14 |

Yeni Malatyaspor-Konyaspor (CANLI)

Süper Lig'de günün ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor kendi evinde İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşı geliyor.

Yeni Malatyaspor-Konyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 24. haftasında uzun süredir galibiyet hasreti çeken 24 puanlı BtcTurk Yeni Malatyaspor kendi sahasında 22 puanlı İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 14.00'de başlayan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor.

MALATYASPOR - KONYASPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER:

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mustafa, Hafez, Acquah, Murat, Gökhan, Donald, Fofana, Umut

İttifak Holding Konyaspor:: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Sitya, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

YENİ MALATYASPOR 0 - KONYASPOR 0 (KARŞILAŞMADA İLK YARI OYNANIYOR...)

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Yeni Malatyaspor-Konyaspor (CANLI)

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