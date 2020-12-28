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28.12.2020 - 23:35 |

Yeni Malatyaspor Kulübünden "protokol tribünü" açıklaması!

Yeni Malatyaspor Kulübü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bazı kişilerin, isimleri listelerde olmamasına rağmen protokol tribününe giriş yaptığının tespit edildiğini duyurdu.

Yeni Malatyaspor Kulübünden "protokol tribünü" açıklaması!
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Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında bazı kişilerin, isimleri listelerde olmamasına rağmen protokol tribününe giriş yaptığının tespit edildiğini ve bu durumun ilgili kurumla paylaşıldığını duyurdu. 

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 Aralık Pazar günü Malatya'da oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası sonrası bir gerginlik yaşandığı belirtildi. 

Takımın son haftalardaki performansının tüm Malatyalıları memnun ettiği kanaatinde olunduğu aktarılan açıklamada, "Futbolcularımız ve teknik heyetimizin, oynadığımız tüm müsabakalarda saha içine karakter koyarak son düdüğe kadar sergilemiş olduğu muazzam mücadele için takımımızı bir kez daha yürekten tebrik ediyoruz. 40 maçlık uzun bir lig maratonunun 14. haftasını tamamlamakla birlikte Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam etmekteyiz. Futbolcularımız, teknik heyetimiz, yönetimimiz, taraftarlarımız ve şehrimizin ileri gelenlerinin en önemli görevi, geçtiğimiz sezon neticesinde edindiğimiz tecrübeleri unutmayarak, kulübümüzün başarısı için mücadele etmektir. Bu başarı yolunda yaşanan her durumda ve alınan her sonuçta bir ve beraber olmamız gerektiği kanaatindeyiz." ifadeleri kullanıldı. 

Yeni Malatyaspor Kulübünden protokol tribünü açıklaması

Henüz oynanmamış 26 lig müsabakası olduğunun unutulmaması gerektiği belirtilerek, "Teknik heyet ve futbolcularımızın her bir müsabakada Malatya'mıza yakışan futbolu ortaya koyduğu ve koyacağı noktasında hiç kimsenin şüphe duymadığının bilincindeyiz. Bu zorlu süreçte istenmeyen mağlubiyetler elbette ki olacaktır. Bu durumu bir Malatyalıya yakışır olgunlukla karşılamak gerekmektedir. Futbolculara ve takıma yönelik yapılan eleştirilerin futbolun doğasında yer aldığı aşikardır. Bununla birlikte yapılan bu eleştirilerin ölçülü ve hiçbir hakaret unsurunu barındırmaması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu. 

"Kabul edilebilir bir yanı yoktur" 

Protokol tribününün o şehri temsil ettiği ve şehrin şeref tribünü olduğu vurgulanırken, şu görüşlere yer verildi: 

"Tepki, protesto veya hakaretin protokol tribününde oturan kişiler tarafından yapılmasının kabul edilebilir bir yanı yoktur. Bu uzun ve meşakkatli lig maratonu süresince oluşturacağımız birlik ve beraberlik kadar güçlü olacağımızı unutmamak gerekmektedir. Yeni Malatya Stadyumu'nun protokol tribünü, ilgili yasal mevzuat gereği kulübümüzün kontrolü dahilinde değildir. Son maç da dahil olmak üzere Kovid-19 tedbirleri kapsamında Yeni Malatyaspor Kulübünün protokol tribününde sahip olduğu koltuk hakkı 20 kişiyle sınırlıdır. Misafir kulüplere tanınan koltuk hakkı sayısı da 20'dir. Anlaşılmaktadır ki kulübümüzün ve misafir kulübün listesinde bulunmayan, ilgili yasal mevzuat gereğince kontrolü sağlayan kurum görevlilerinin uygulamış olduğu giriş kontrolü esnasında gözden kaçırılan bazı kimselerin, isimleri listelerde olmamasına rağmen protokol tribününe giriş yaptığı fark edilmektedir. Protokol tribününün görüntüleri stadyum yetkililerince izlenmiş ve yukarıda da bahsedilen listelerde ismi olmadığı halde izinsiz biçimde giriş yapanlar tespit edilerek ilgili kurumla paylaşılmıştır. Kalan müsabakalarda kontrollerin daha dikkatli yapılması ve listede ismi yer almayan kimselerin her ne koşul altında olursa olsun protokol tribününe giriş yapmalarının engellenmesi yolunda gerekli adımlar atılacaktır."

 

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