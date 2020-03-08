Yeni Malatyaspor Kulübünden saldırı açıklaması!

Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası bir grup taraftarın, başkan Adil Gevrek ile yöneticilerin yer aldığı araca saldırdığı ileri sürüldü.

Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaşanan olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bugün oynadığımız Konyaspor müsabakasından sonra kulüp başkanımız Adil Gevrek ve yöneticilerimizin yer aldığı araca stat çıkışında bir grup tarafından fiziksel saldırı gerçekleştirilmiştir. Emniyet mensuplarının zamanında müdahalesiyle bu fiziksel saldırının daha da büyümesi engellenmiştir. Modern toplumların vazgeçilmez bir unsuru olan eleştiri hakkının, fiziksel şiddete dayandırılması kabul edilemez bir durumu ortaya koymuştur. Yaşanılan ilkel ve garabet durumun kimler tarafından yönlendirildiğini araştıracağımızı ve hukuki mecralar önünde olayın takipçisi olacağımızı Yeni Malatyaspor'un cefakar taraftarına ve tüm kamuoyuna saygılarımızla beyan ederiz."

Öte yandan, güvenlik güçleri tarafından olayla ilgili bir kişiye 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca işlem yapıldığı öğrenildi.