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03.10.2020 - 22:47 |

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden "seyirci" açÄ±klamasÄ±

Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼, Antalyaspor ile sahalarÄ±nda oynadÄ±klarÄ± maÃ§ta, rakip takÄ±mÄ±n "maÃ§a akreditesiz seyirci alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ±n dayanaÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden "seyirci" açÄ±klamasÄ±
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Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼, SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda bugÃ¼n Antalyaspor ile sahalarÄ±nda oynadÄ±klarÄ± maÃ§ta, rakip takÄ±mÄ±n "maÃ§a akreditesiz seyirci alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±nÄ±n dayanaÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

Sari-siyahlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Antalyaspor ile oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan Antalyaspor KulÃ¼bÃ¼ tarafÄ±ndan yÃ¶neltilen "maÃ§a akreditesiz seyirci alÄ±ndÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n hiÃ§bir dayanaÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

MaÃ§ gÃ¼nÃ¼ organizasyon toplantÄ±sÄ±nda TFF yetkilisine verilen Delegasyon 2 ve Delegasyon 3 listelerindeki isimler dÄ±ÅŸÄ±nda kimsenin stada alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:Â 

"MaÃ§ iÃ§inde Antalyaspor yetkililerinin TFF temsilcilerinden kontrol yapÄ±lmasÄ± talebi olmuÅŸ, akabinde akreditasyon listesi ve tribÃ¼nde bulunan kiÅŸilerin TFF temsilcisinin talimatÄ±yla kimlik ve delegasyon listesi kontrolÃ¼ yapÄ±larak herhangi bir problemin olmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸ ve bu durum Antalyaspor kulÃ¼p temsilcilerine bildirilmiÅŸtir. Bu duruma raÄŸmen maÃ§ sonu yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalara bir anlam veremediÄŸimizi aÃ§Ä±kÃ§a ifade etmek isteriz. Antalyaspor KulÃ¼bÃ¼ ve deÄŸerli camiasÄ±na 2020/2021 sezonunda baÅŸarÄ±lar dileriz."

Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼nden seyirci aÃ§Ä±klamasÄ±

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