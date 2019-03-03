Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

Süper Lig'in 24. haftasında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaştı.

34. dakikada Visca'nın attığı gol VAR kararıyla iptal edildi. Bu iptalin ardından ataklarını sıklaştıran konuk ekip Başakşehir, 44. dakikada Arda Turan'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı ağlara gönderen kaptan Emre Belözoğlu, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da rahat bir oyun sergileyen lider Başakşehir, 57. dakikada Visca'nın ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Medipol Başakşehir sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 54'e yükselterek en yakın takipçisi Galatasaray'la olan farkı maç fazlasıyla 9'a çıkardı.

GOL! 44'(P) Emre Belözoğlu, 57'Visca(Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada ceza sahasının dışında sol çaprazdan Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, altıpas içinde Arda Turan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

18. dakikada Aleksic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Donald'ın vuruşunda, topu kaleci Mert kontrol etti.

29. dakikada soldan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde topa yükselen Murat Akça'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada Visca'nın ceza alanında sağ çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

34. dakikada Medipol Başakşehirli Edin Visca'nın attığı gol VAR kararıyla iptal edildi.

44. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. 41. dakikada Yeni Malatyaspor ceza alanında Bülent Cevahir ile Arda Turan arasındaki mücadelede, hakem Fırat Aydınus Arda'ya faul yapıldığı kararıyla penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltıyı kullanan Emre Belözoğlu, kaleci Ertaç'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada Aleksic'in kullandığı kornerde, altıpas önünde yükselen Murat Akbaş'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



53. dakikada sağ çaprazdan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'in kucağında kaldı.



57. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Mossoro'nun ara pasıyla ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın bekletmeden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-2.



76. dakikada Eren Tolzu'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Barış Alıcı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.



78. dakikada Caiçara'nın pasıyla ceza alanının sağında son çizgiye inen Visca'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Ertaç'ın eliyle müdahalesinin ardından filelere gitti. Gol kararı veren hakem Fırat Aydınus, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyon öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle kararını değiştirdi.



83. dakikada Aleksic'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Bülent Cevahir'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth (Dk. 63 Eren Tozlu), Mustafa Akbaş, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Chebake, Guilherme (Dk. 46 Barış Alıcı), Aleksic, Adem Büyük (Dk. 74 Pereira)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu (Dk. 79 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 85 Soner Aydoğdu), Arda Turan (Dk. 74 Napoleoni), Robinho

Goller: Dk. 44 Emre Belözoğlu (Penaltıdan), Dk. 57 Visca, (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 38 Murat Akça, Dk. 45 1 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 45 3 Visca, Dk. 52 Kudriashov, Dk. 70 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)