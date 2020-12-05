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05.12.2020 - 15:20 |

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'de 2 maçtır galip gelemeyen Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı canlı anlatımla aktarıyoruz.

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (CANLI)
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Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçından kareler
Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçından kareler
Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçından kareler
Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçından karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Süper Lig'in 10. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'un konuğu...

Saat 16.00'da başlayan zorlu mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. 

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (CANLI)

İLK 11'LER:

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Cheabake, Semih, Hadabe, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba

-Yeni Malatyaspor'da Wallace ısınma sırasında sakatlandı, Hadebe ilk 11'de başladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Kerim Hafez'in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Başakşehir savunması uzaklaştırdı.
7. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından çektiği sert şut auta çıktı.
14. dakikada Chebake'in ceza sahası önüne kafa ile gönderdiği pasına Acquah'ın gelişine yaptığı vuruş farklı şekilde üstten auta gitti.
19. dakikada Başakşehir'de Giuliano'nun ceza sahası içinden çektiği sert şut savunmada Chebake'den geri döndü.
21. dakikada Chebake'in Başakşehir kalesine orta şut karışımı gönderdiği top yan ağlarda kaldı.
37. dakikada Umut Bulut'un pasında kale önünde topla buluşan Tetteh'in vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.
38. dakikada ani gelişen Başakşehir atağında topla buluşan Demba Ba'nın yerden etkisiz şutu kaleci Ertaç'ta kaldı.
45. dakikada İrfan Can'ın sol taraftan ceza sahası içerisine çevirdiği topa Giuliano'nun uzak köşeden gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

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Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (CANLI)

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