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05.12.2020 - 15:20 |

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'de 2 maçtır galip gelemeyen Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı canlı anlatımla aktarıyoruz.

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (CANLI)
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Süper Lig'in 10. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'un konuğu...

Saat 16.00'da başlayan zorlu mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. 

Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (CANLI)

İLK 11'LER:

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Cheabake, Semih, Hadabe, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba

-Yeni Malatyaspor'da Wallace ısınma sırasında sakatlandı, Hadebe ilk 11'de başladı.

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Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (CANLI)

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