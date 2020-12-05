05.12.2020 - 15:20 |
Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (CANLI)
Süper Lig'de 2 maçtır galip gelemeyen Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı canlı anlatımla aktarıyoruz.
Süper Lig'in 10. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'un konuğu...
Saat 16.00'da başlayan zorlu mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
İLK 11'LER:
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Cheabake, Semih, Hadabe, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Tetteh, Kubilay, Umut
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba
-Yeni Malatyaspor'da Wallace ısınma sırasında sakatlandı, Hadebe ilk 11'de başladı.