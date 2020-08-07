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07.08.2020 - 13:00 | | MALATYA (İHA) -

Yeni Malatyaspor Stadyumu bakıma alındı

Yeni Malatyaspor’un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu ve antrenmanlarını yaptığı Nurettin Soykan Tesisleri yeni sezon öncesi bakıma alındı.

Yeni Malatyaspor Stadyumu bakıma alındı
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2 yıl önce hizmete girmesine rağmen maç temposunu kaldıramadığı gözlenen Yeni Malatya Stadyumunun sıcak havalardan etkilenen bölümlerine lokal bakım uygulandığı belirtildi.

Stat ve antrenman tesislerinin zemini için havalandırma, gübreleme ve çim ekimi çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

“Sahalar pandemi döneminde ekstra yoruldu”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Yeni Malatya Stadyumu Müdürü Cem Eren, “Sezonun tamamlanmasının ardından geçen sene olduğu gibi bu sene de rutin bakım çalışmalarımıza başladık. Stadımızın genel anlamda zeminle alakalı büyük bir sorunu yok. Sadece bazı dönemlerde bölgesel sıkıntılar yaşadık. Bu sene liglerin yaz döneminde de devam etmesi zemini ekstradan yordu. Yaz döneminde ilaçlamalar, gübreleme, tohum ekimi ve çim biçimi devam edecek. Orduzu Pınarbaşı’ndaki antrenman sahamızın da bakımı Eylül ayına kadar sürecek” diye konuştu.

 

 

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