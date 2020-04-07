Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvkur Yeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatyaspor, TFF’nin kararına göre hareket edecek
07.04.2020 - 10:58 | | MALATYA (İHA)

Yeni Malatyaspor, TFF’nin kararına göre hareket edecek

Yeni Malatyaspor'da futbolcular, Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın hazırladığı özel program doğrultusunda idmanlarına bireysel şekilde devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, takım halinde çalışmalara başlamak için ise TFF'nin alacağı kararı bekleyecek.

Yeni Malatyaspor, TFF’nin kararına göre hareket edecek

Dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede liglerin ertelenmesine sebep olan korona virüs salgınından dolayı Yeni Malatyasporlu futbolcular, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Malatya ekibinin, takım olarak antrenmanlara başlamak için TFF’nin ligin başlama takvimiyle ilgili vereceği karara göre hareket edeceği belirtildi.

Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın hazırladığı özel program doğrultusunda idmanlarına devam eden sarı-kırmızılı futbolcuların mayıs ayının ilk haftası ya da ortası gibi gruplar halinde tesislerde çalışmayı planladığı öğrenildi. Malatyaspor'da Zimbabveli Teanege Hadebe ve golcü futbolcu Eren Tozlu’nun yanı sıra Murat Yıldırım ve Mina’nın da bireysel çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürdüğü dile getirildi.

Alanyasporlu Erol Bulut'un hikayesini izliyoruz

Yeni Malatyaspor, TFF’nin kararına göre hareket edecek

PSG'li futbolculardan karantina günlükleri!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'da Sörloth özel uçakla Norveç’e gitti

Trabzonspor'da Sörloth özel uçakla Norveç’e gitti

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e menajer resti

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e menajer resti

Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini revize ediyor!

Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini revize ediyor!

Premier Lig'in kaybı 1.1 milyar sterlin!

Premier Lig'in kaybı 1.1 milyar sterlin!

Sıradaki Haber