11.03.2020 - 18:32 |
Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 11'ler
Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, deplasmanda tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte hem bu soruların yanıtları hem de ilk 11'ler...
Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...
YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
İŞTE İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mina, Sakıb, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Fofana, Donald, Acquah, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, A. Ömür, Nwakaeme, Sörloth.