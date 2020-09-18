Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Yeni Malatyaspor-Göztepe maçına geri sayılıyor...

Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçı Süper Lig’in 2. haftasının ilk karşılaşması olacak.Yeni Malatyaspor, sezona mağlubiyetle başladı. Göztepe ise Süper Lig’in yeni sezona 5-1’lik galibiyetle girdi. Bu akşam oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Peki Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçı ne zaman? İşte ayrıntılar...

YENİ MALATYASPOR VE GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçı bugün saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

YENİ MALATYA STADI'NDA OYNANACAK

Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Yeni Malatyaspor-Göztepe maçı Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Ligde ilk haftada Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftanın açılış maçında galibiyet arayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Stefano Napoleoni'nin sakatlığı bulunuyor.

Yeni Malatyaspor'la aynı sezon Süper Lig'e çıkan İzmir temsilciyle geride kalan 3 sezonda rakibiyle oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Rakip filelere 8 kez havalandıran Göztepe, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip Malatya deplasmanında çıktığı 3 maçta sahadan 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.