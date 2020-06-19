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19.06.2020 - 12:06 | |   MALATYA (AA) -

Yeni Malatyaspor, yarın Göztepe'yi ağırlayacak

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Yeni Malatyaspor, yarın Göztepe'yi ağırlayacak
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Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Mustafa Akbaş dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Skorer Mutfak | 19 Haziran 2020
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