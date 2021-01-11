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11.01.2021 - 11:28 | | MALATYA (AA) -

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Galatasaray'ı ağırlayacak
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Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakayı galip tamamlayacak ekip, adını çeyrek finale yazdıracak.

Malatya temsilcisinde kart cezalısı Karim Hafez, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan forvet Benjamin Tetteh'in durumu ise henüz netleşmedi.

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupasında yarın Galatasarayı ağırlayacak

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