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11.12.2019 - 10:10 | | MALATYA (İHA)

Yeni Malatyaspor'a Eren Tozlu'dan kötü haber

Yeni Malatyaspor'da Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan golcü futbolcu Eren Tozlu'nun çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve takımdan uzun süre ayrı kalacağı açıklandı.

Yeni Malatyaspor'a Eren Tozlu'dan kötü haber
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Hafta sonu Beşiktaş'la karşılaşacak Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Sivasspor müsabakasında bir pozisyon sonrası sakatlanarak oyundan çıkan golcü futbolcu Eren Tozlu'nun çapraz bağ yırtığından dolayı uzun süre takımdan ayrı kalacağı bildirildi.

Doktorların ameliyat olmasını söylediği Eren'in bıçak altına yatması durumunda takımdan uzun süre ayrı kalacağı belirtildi. Takımda ikinci golcü durumundaki Eren Tozlu'nun sakatlığı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın da isteği doğrultusunda sarı-kırmızılı yönetimin ara transferde forvet bölgesi için alternatif arayışlarına başlayacağı tahmin ediliyor.

Eren Tozlu'nun ligde geride kalan haftalarda 1 golü bulunuyor.

Yeni Malatyaspora Eren Tozludan kötü haber

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