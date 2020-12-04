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04.12.2020 - 10:08 | | AA

Yeni Malatyaspor'da 3 yardımcı antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 3 yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Yeni Malatyaspor'da 3 yardımcı antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde teknik heyetimizden 3 yardımcı antrenörümüzün testi pozitif sonuçlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan yardımcı antrenörlerimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Yeni Malatyasporda 3 yardımcı antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

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