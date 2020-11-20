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20.11.2020 - 22:34 | | AA

Yeni Malatyaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Yeni Malatyaspor Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüzde iddia edildiği gibi 6 değil, sadece 1 futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif sonuçlanmış olup, bu futbolcumuzun tedavi ve izolasyon süreci evde devam etmektedir." denildi.

Öte yandan, kulübün testlerinin Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapıldığı kaydedilerek, "Kaynağı dedikodulara dayanan bu tarz asılsız haberlerle kamuoyunu yanıltan ve yanlış yönlendiren spor yorumcusunu özür dilemeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyasporda bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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