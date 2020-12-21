21.12.2020 - 16:08 | | AA
Yeni Malatyaspor'da bir pozitif vaka
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 1 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Testler neticesinde 1 personelde pozitif vakaya rastlanıldığının kaydedildiği açıklamada, "Testi pozitif sonuçlanan personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.