Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe mesaisi
14.11.2019 - 10:05 | | MALATYA (İHA)

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe mesaisi

Yeni Malatyaspor’da Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıkları başladı.

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe mesaisi
ABONE OL

Ligin 11. haftasında İzmir deplasmanında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 18 yapan Yeni Malatyaspor, 17 Kasım Pazar günü saat 19.00'da konuk edeceği Fenerbahçe maçının mesaisine salonda yaptığı çalışmayla başladı. Sarı-kırmızılılarda kart cezalısı Eren Tozlu dışında eksik bulunmazken tedavilerine devam edilen Chaalali, Bifouma, Fofana ve Rahman'ın ise takımdan ayrı olarak kondisyoner eşliğinde çalışacakları belirtildi.

Öte yandan Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın futbolcularıyla yaptığı maç değerlendirme toplantısında Göztepe maçında sergilenen performanstan memnun olduğunu Fenerbahçe ile oynayacakları zorlu maça iyi hazırlanmaları gerektiğini söylediği bildirildi. Geçen hafta kart cezası ve sakatlık gibi nedenlerden dolayı zorunlu olarak kadroda değişikliğe giden Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe maçında Robin Yalçın, Bifouma ve Fofana'ya şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Yeni Malatyasporda Fenerbahçe mesaisi

Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
  2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
  5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
    Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Akhisarspor final kapısını araladı

Akhisarspor final kapısını araladı

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Sıradaki Haber