Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatyaspor’da genç Burak Efe ile profesyonel sözleşme imzalandı
18.09.2020 - 15:54 | | Mehmet Türel MALATYA (İHA) -

Yeni Malatyaspor’da genç Burak Efe ile profesyonel sözleşme imzalandı

Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun gelişiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Burak Efe ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Yeni Malatyaspor’da genç Burak Efe ile profesyonel sözleşme imzalandı
ABONE OL

Yeni Malatyaspor'un altyapısında yetişen 16 yaşındaki Burak Efe, takımın hazırlık kamplarında ortaya koyduğu performansla Hamza Hamzaoğlu’nun dikkatini çekmişti. Sol ayağını büyük bir ustalıkla kullanan genç yetenek, merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Burak Efe, Yeni Malatyaspor'un antrenmanlarında en çalışkan isimlerden birisi olurken, Hamzaoğlu’nun da özel olarak ilgilendiği futbolcular arasında yer alıyor.

Çalışkanlığı ve kumaşıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Efe, hocalarının yoğun çalışma programına harfiyen uyuyor. Yeni Malatyaspor, yaşanan gelişmelerin ardından U16 takımında forma giyen başarılı futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

    Fenerbahçe'den Jailson'a veda klibi!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Yeni Malatyaspor’da genç Burak Efe ile profesyonel sözleşme imzalandı
      Yeni Malatyaspor’da genç Burak Efe ile profesyonel sözleşme imzalandı
    2. Son dakika | Başakşehir, Djordje Stesevic'i İstanbul'a davet etti
      Son dakika | Başakşehir, Djordje Stesevic'i İstanbul'a davet etti
    3. Son dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu!
      Son dakika | UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu!
    4. Son Dakika | Lewis Baker resmen Trabzonspor'da!
      Son Dakika | Lewis Baker resmen Trabzonspor'da!
    5. Galtier'den ilginç Mustafa Kapı çıkışı: Tanımıyorum
      Galtier'den ilginç Mustafa Kapı çıkışı: Tanımıyorum



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

    Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

    Son Dakika | Marius Sumudica'nın transfer isyanı

    Son Dakika | Marius Sumudica'nın transfer isyanı

    Son dakika | Mehmet Özcan'a Avrupa'dan talip

    Son dakika | Mehmet Özcan'a Avrupa'dan talip

    Son dakika | Trabzonspor'da Benik Afobe'nin lisansı çıktı

    Son dakika | Trabzonspor'da Benik Afobe'nin lisansı çıktı

    Sıradaki Haber