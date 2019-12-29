29.12.2019 - 00:28 | | AA
Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre ÅŸoku!
BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu GÃ¶khan TÃ¶re'nin sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yarÄ±n Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ (Gaziantep FK) ile oynanacak maÃ§Ä±n kadrosundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu GÃ¶khan TÃ¶re'nin sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle yarÄ±n Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ (Gaziantep FK) ile oynanacak maÃ§Ä±n kadrosundan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
SarÄ±-siyahlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, GÃ¶khan TÃ¶re'nin durumuna iliÅŸkin ÅŸÃ¶yle denildi:Â
"KulÃ¼p doktorumuz Nevzad Denerel'in yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, saÄŸ bacak alt baldÄ±rÄ±nda aÄŸrÄ± hisseden GÃ¶khan TÃ¶re, antrenmanÄ± yarÄ±da bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda kas iÃ§i kanama tespit edilmiÅŸ olup yarÄ±nki maÃ§Ä±n kadrosunda yer alamayacaktÄ±r."