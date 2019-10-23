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23.10.2019 - 12:02 | | İHA

Yeni Malatyaspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 8. haftasını Konyaspor galibiyetiyle kapatan Yeni Malatyaspor, 9. haftada sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni Malatyaspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor
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Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan çalışmaya sakatlığı süren Chaalali katılmadı. Tunuslu futbolcunun bu hafta oynanacak Kayserispor müsabakasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında toplantı yapan Sergen Yalçın, Konyaspor galibiyetinden ötürü herkesi tebrik etti. Yalçın, maçın ilk yarısındaki kötü oyunla ilgili ise bir daha tekrarlanmaması uyarısında bulundu.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon ve pas çalışmasıyla sona erdi. Antrenmanda futbolcuların hırslı oluşu teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Yeni Malatyaspor 27 Ekim Pazar günü saat 14.00'te sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı taktik çalışmayla devam edecek.

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