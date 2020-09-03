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03.09.2020 - 22:56 | | MALATYA (AA) -

Yeni Malatyaspor'da Topalli iddialı konuştu

Yeni Malatyaspor'un yeni forveti Jetmir Topalli, "Elimden gelenin fazlasını yapacağım. Bu sezon taraftarlarımızı mutlu edeceğiz ve ligi üst sıralarda bitireceğiz" dedi.

Yeni Malatyaspor'da Topalli iddialı konuştu
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni forveti Jetmir Topalli, ligi üst sıralarda bitirmek için gayret göstereceklerini belirtti.

Malatya temsilcisinin 22 yaşındaki yeni transferi forvet Topalli, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulunun kendisine ilgisinden memnun olduğunu vurguladı.

Hem kendini geliştirmek hem de takıma katkı sağlamak için gayret göstereceğini belirten Kosovalı futbolcu Topalli, şunları kaydetti: "İyi bir sezon geçirerek, kendimi geliştirmek ve takıma faydalı olmak istiyorum. Türkiye hakkında ilk izlenimim çok güzel. Beni çok güzel karşıladılar. Takım beni çok iyi karşıladı. Bu şekilde takıma daha iyi uyum sağlıyorum. Elimden gelenin fazlasını yapacağım. Bu sezon taraftarlarımızı mutlu edeceğiz ve ligi üst sıralarda bitireceğiz."

 

 

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