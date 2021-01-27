Yeni Malatyaspor'dan Ajdin Hasic bombası!

Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın genç oyuncusu Hasic'i 6 aylığına kiralık istedi. Siyah-Beyazlı takımdan onay çıktı. 19 yaşındaki kanat forvetin 6 aylık ücretini Malatya ekibi karşılayacak. Siyah Beyazlı kulüp ayrıca yıldız adayı futbolcu için 10 maçlık ilk 11 garantisi de talep etti.

Hasic bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 9 maçta 2 gollük performans sergiledi.