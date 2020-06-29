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29.06.2020 - 21:58 |

Yeni Malatyaspor'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe maçındaEmre Belözoğlu ile girdiği mücadele sonrası 2. sarıdan kırmızı kart gören kırmızı kart gören Gökhan Töre ile ilgili paylaşım geldi.

Yeni Malatyaspor'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!
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Yeni Malatyaspor kulübü sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

taraftarların başlattığı etikete destek olan Malatya, Gökhan Töre ile Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını paylaştı.

NELER OLMUŞTU
Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta konuk ekipten Gökhan Töre kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Sarı kartı bulunan Gökhan Töre, hava topu mücadelesinde Emre Belözoğlu ile girdiği mücadele sonucu ikinci kez sarı kart görmüştü. Emre Belözoğlu pozisyonda Gökhan Töre’yi görmediğini ve kendisine bir dirsek temasını olmadığını belirtmişti.

Yeni Malatyaspordan Emre Belözoğlu paylaşımı

Yeni Malatyaspordan Emre Belözoğlu paylaşımı

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