Yeni Malatyaspor'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

Yeni Malatyaspor kulübü sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

taraftarların başlattığı etikete destek olan Malatya, Gökhan Töre ile Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını paylaştı.

NELER OLMUŞTU

Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta konuk ekipten Gökhan Töre kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Sarı kartı bulunan Gökhan Töre, hava topu mücadelesinde Emre Belözoğlu ile girdiği mücadele sonucu ikinci kez sarı kart görmüştü. Emre Belözoğlu pozisyonda Gökhan Töre’yi görmediğini ve kendisine bir dirsek temasını olmadığını belirtmişti.

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