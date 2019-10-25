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25.10.2019 - 10:03 | | MALATYA (AA)

Yeni Malatyaspor'dan sakatlık açıklaması

Yeni Malatyaspor Kulübü, sakat futbolcular Ghaylen Chaaleli, Abdulsamet Damlu, Arturo Mina ve Yiğithan Güveli'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yeni Malatyaspor'dan sakatlık açıklaması
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Kulüpten yapılan açıklamada, Tunus Milli Takımı kampında sakatlanan Ghaylan Chaaleli'nin yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda sol 8. kaburgasında kırık tespit edildiği belirtildi.

Chaaleli'nin iyileşme sürecinin 4 hafta sürmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Antrenmanda aldığı darbe sonucu sol dirseğinden sakatlanan futbolcumuz Abdulsamet Damlu'nun yapılan fizik muayene ve tetkikleri sonucunda dirsek iç yan bağında birinci derece zorlanma ve aynı bölgedeki kaslarda ikinci derece yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Rehabilitasyonun 3-4 hafta sürmesi planlanmaktadır. Sakatlıkları sona eren futbolcularımız Arturo Mina ve Yiğithan Güveli ise takımla birlikte çalışmalara başladı." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

  

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