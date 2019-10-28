Yeni Malatyaspor'dan U19 takımına 4 gol

Nurettin Soykan Tesisleri’nin antrenman sahasında yapılan müsabakayı A takım 4-0 kazandı. Sergen Yalçın yönetiminde ligde başarılı bir performans ortaya koyan Yeni Malatyaspor’da Kayserispor karşısında oynamayan ya da sonradan giren oyuncular günü hazırlık maçı yaparak geçirdi. Ligde forma şansı bulamayan oyuncuların sahada yer aldığı maçı 4-0 kazanan A takım, performansıyla beğeni kazandı.

Yeni Malatyaspor A takımının gollerini Buğra, Bifouma, Gökhan Töre ve Yiğithan kaydetti.

Kayserispor karşılaşmasında ilk on birde görev yapan futbolcular ise kısa süren bir yenileme çalışması yaptı.