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20.12.2019 - 14:29 | | MALATYA, (DHA)

Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu 6 ay sahalarda uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un santrfor oyuncusu Eren Tozlu, ligin 14'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor maçında çapraz bağından sakatlanmasının ardından ameliyat oldu. Eren Tozlu, bu ameliyattan dolayı 6 ay sahalardan uzak kalacak.

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Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 14'ünücü haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Eren Tozlu, maçı yarıda bırakarak oyun alanını terk etti. Çapraz bağından sakatlanan Eren Tozlu, özel bir hastanede ameliyat edildi. 6 ay sahalardan uzak olacak Eren'in tedavisi sürüyor.

Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu 6 ay sahalarda uzak kalacak

Yeni Malatyasporlu Eren Tozlu 6 ay sahalarda uzak kalacak

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