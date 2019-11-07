Yeni Malatyasporlu futbolcular galibiyete inanıyor

Sarı-siyahlı takımın savunma oyuncusu Issam Chebake, Göztepe maçına ilişkin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Issam Chebake, takımda sistemin oturmaya ve futbolcuların birbirini tanımaya başladığını söyledi.

Ligde her maçı tek tek değerlendirdiklerini anlatan Chebake, "Her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Çok iyi bir takımımız var. Bol gol atan bir takımımız var. Hedef koymadık ama hedefimizi yüksekte bir yerde tutarız. Nereye kadar gideceğimizi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Chebake, bu hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Göztepe deplasmanı zor. Son iki yılda Göztepe deplasmanında çok iyi sonuçlar elde ettik. Hoca değişikliği Göztepe için önemli çünkü takım bir reaksiyon gösterecektir. Biz yine de oraya giderek, en iyi yaptığımız şeyi yaparak, futbol oynayarak, 3 puanla dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Erkan Kaş: "Puan almaya ihtiyacımız var"

Sarı-siyahlı takımın sol bek oyuncusu Erkan Kaş ise önlerindeki Göztepe maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hepimiz hazırız, ben veya bir başkasının oynaması çok fark etmiyor takım için. Şu an herkesin takımı ileri götürme mücadelesi var. Herkesin karşılaşmada elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Güzel bir maç olacak. Onlar da açık futbol oynuyor ve galibiyete ihtiyacı var. Bizim de puan almaya ihtiyacımız ve hedeflerimiz var. Bundan dolayı çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum."

Bir gazetecinin "Ligin ilk 3 sırasında Anadolu takımları var, ligde şampiyonluk yarışının nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsun?" sorusuna Kaş, şu yanıtı verdi:

"Futbolun güzellikleri bu. Şampiyon olan Bursaspor ve Trabzonspor var. Neden biz olmayalım, Sivas olmasın ya da başka bir Anadolu kulübü. Herkes futbolunu değiştirdi, futbol gelişiyor. Anadolu takımları için de böyle. İçeride Anadolu takımları çok iyi futbol sergiliyor. İçeri kim gelirse gelsin, büyük takım, küçük takım bizim için fark etmiyor. Biz alabildiğimiz kadar puan alarak, yüksekte kalmak istiyoruz. Lig sonunda bir olur, iki olur, üç olur, bunu göreceğiz."