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30.11.2020 - 01:04 |

Yeni Malatyasporlu yÄ±ldÄ±z Abdulsamed Damlu'da kÄ±rÄ±k ÅŸoku

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'nun sol elmacÄ±k kemiÄŸinde kÄ±rÄ±k tespit edildi.Â

Yeni Malatyasporlu yÄ±ldÄ±z Abdulsamed Damlu'da kÄ±rÄ±k ÅŸoku
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SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±ndan Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'nun sol elmacÄ±k kemiÄŸinde kÄ±rÄ±k tespit edildi.Â 

SarÄ±-siyahlÄ± kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 'Gaziantep FK maÃ§Ä±nda yÃ¼zÃ¼ne darbe alan kalecimiz Abdulsamed Damlu'nun tomografi tetkikleri sonucunda sol elmacÄ±k kemiÄŸinde kÄ±rÄ±k tespit edilmiÅŸtir. Tedavisi sÃ¼ren oyuncumuz, yapÄ±lacak Ã¶zel maskeyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edebilecektir." denildi.

Yeni Malatyasporlu yÄ±ldÄ±z Abdulsamed Damluda kÄ±rÄ±k ÅŸoku

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