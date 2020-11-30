30.11.2020 - 01:04 |
Yeni Malatyasporlu yÄ±ldÄ±z Abdulsamed Damlu'da kÄ±rÄ±k ÅŸoku
Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'nun sol elmacÄ±k kemiÄŸinde kÄ±rÄ±k tespit edildi.Â
SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±ndan Yeni Malatyaspor'un kalecisi Abdulsamed Damlu'nun sol elmacÄ±k kemiÄŸinde kÄ±rÄ±k tespit edildi.Â
SarÄ±-siyahlÄ± kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 'Gaziantep FK maÃ§Ä±nda yÃ¼zÃ¼ne darbe alan kalecimiz Abdulsamed Damlu'nun tomografi tetkikleri sonucunda sol elmacÄ±k kemiÄŸinde kÄ±rÄ±k tespit edilmiÅŸtir. Tedavisi sÃ¼ren oyuncumuz, yapÄ±lacak Ã¶zel maskeyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edebilecektir." denildi.