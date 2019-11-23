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23.11.2019 - 11:18 | | MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK

Yeni Malatyaspor'un sahasında "dört büyüklere" karşı karnesi iyi

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında "dört büyükler" olarak bilinen Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı ortaya koyduğu iyi performansını sürdürmeyi hedefliyor.

Yeni Malatyaspor'un sahasında "dört büyüklere" karşı karnesi iyi
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Süper Lig'e 2017-2018 sezonunda yükselen Malatya ekibi, büyük takımlara karşı da zorlu bir deplasman özelliği kazandı. Sarı-siyahlı ekip, dört büyüklere karşı iç sahada oynadığı 9 maçta, 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 2 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-siyahlılar, Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonunda Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında sadece bir kez sahasında mağlubiyet yaşadı. Galatasaray ve Trabzonspor'u yenen Malatya ekibi, Beşiktaş ile golsüz berabere kalırken, Fenerbahçe'ye ise mağlup oldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon ise sahasında Fenerbahçe'yi 1-0, Galatasaray'ı 2-0, Trabzonspor'u 5-0 yenerken, Beşiktaş'a ise 2-1 yenildi.

Sarı-siyahlılar bu sezon ise ligin 5. haftasında sahasındaki Galatasaray maçından da 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Malatya ekibi, yarın konuk edeceği Fenerbahçe karşısında da başarılı istatistiğini devam ettirmek istiyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un iç sahada "dört büyükler"e karşı son 3 sezonda aldığı sonuçlar şöyle: Sezon

2017-2018

Trabzonspor 1-0

Beşiktaş 0-0

Galatasaray 2-1

Fenerbahçe 0-2

2018-2019

Fenerbahçe 1-0

Galatasaray 2-0

Trabzonspor 5-0

Beşiktaş 1-2

2019-2020

Galatasaray 1-1

"3 puanı alıp liderliği zorlayacağız"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de başarılı ve emin adımlarla hedeflerine ilerlediklerini söyledi.

Ligde iyi bir konumda bulunduklarını anlatan Çelikel, özellikle sahalarında büyük takımlara karşı gösterdikleri başarıyı Fenerbahçe maçında da sürdürmek istediklerini ifade etti.

Hakkı Çelikel, karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Milli maç arası takıma son derece iyi geldi. Bu süreçte sakat futbolcularımız iyileşti. Fenerbahçe maçında en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz. Karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıkacağız. Takımımıza güveniyoruz. Pazar günü hedeflerimiz doğrultusunda 3 puanı alıp liderliği zorlayacağız."

"Ofansif oyunumuz izleyenlere zevk veriyor"

Takımlarının bu sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelmesiyle ofansif oynamaya başladığını anlatan Çelikel, şunları kaydetti:

"Geçen sezona göre bu yıl çok farklı oynuyoruz. Ofansif oyunumuz izleyenlere zevk veriyor. Seyri güzel futbol oynamak bizim de hoşumuza gidiyor. Bunu gollerle süslemek daha güzel. Fenerbahçe maçında ofansif oyunumuzu golle taçlandırıp hedefimiz olan 3 puanı almak istiyoruz. Bunu başaracak güçte ve kapasitedeyiz. Futbolcularımıza güveniyor ve inanıyoruz. Karşımızda Fenerbahçe gibi büyük bir takım olduğunun da farkındayız. Sahada elimizden gelen mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz."

 

 

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