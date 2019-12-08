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08.12.2019 - 12:03 | | MALATYA (İHA)

Yeni Malatyaspor'un yenilmezlik serisi sona erdi

Süper Lig'e iyi bir giriş yapan ve 13 hafta boyunca performansıyla dikkat çeken Yeni Malatyaspor, ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Sivasspor karşısında alınan 3-1'lik yenilgiyle yenilmezlik serisini noktaladı.

Yeni Malatyaspor'un yenilmezlik serisi sona erdi
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Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da 7 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Lider Sivasspor'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 20 puanda kaldı.

Ligde oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet, 5 beraberlik alan Yeni Malatyaspor maç fazlasıyla 8. sırada kendisine yer buldu. Ligdeki son mağlubiyetini ligin 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a karşı 3-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor daha sonra oynadığı 7 haftalık bölümde yenilgi yüzü görmemişti. Sarı-kırmızılılarda yenilmezlik serisi Sivasspor maçıyla sona erdi.

14 hafta sonunda rakip filelere 29 gol bırakan Yeni Malatyaspor, Sivasspor ile birlikte ligin en golcü takımı olma unvanını korurken, kalesinde gördüğü 3 golle ise en çok gol yiyen takımları arasında yer aldı.

Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Adis Jahovic, attığı 9 golle ligin en golcü futbolcularından birisi olarak dikkat çekiyor. 32 yaşındaki Makedon forvet, bu sezon ligdeki 13 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Gösterdiği performansla adından söz ettiren Jahovic, gol krallığı yarışında zirveyi Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ve Fenerbahçe'li Vedat Muriqi ile paylaşıyor.

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