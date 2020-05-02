Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Yeni Ordu Stadı Aralık ayında açılacak
02.05.2020 - 10:53 | | Metin Akyürek ORDU (İHA) -

Yeni Ordu Stadı Aralık ayında açılacak

Yapımı bir yıl önce tamamlanmasına rağmen koltuklandırma, skorboard, ışıklandırma ve çevre düzenlemesi eksik kalan Yeni Ordu Stadı'nın ikmah ihalesi yapıldı.

Yeni Ordu Stadı Aralık ayında açılacak

Daha önce bir kez ertelenen ihale önceki gün yenilendi.8 firmanın katıldığı ihaleyi kazanan firma, itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşme imzalayacak.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 5 gün içerinde inşata başlayacak olan firmanın 180 iş günü içerisinde stadyumu tamamlaması gerekiyor. Bir aksilik olmadığı takdirde stadyum en geç Aralık ayında faaliyete geçecek.

Ordu Stadı'nda ikmal ihalesiyle birlikte çevre düzenlemesi, koltuklar, jeneratör ve trafo, ışıklandırma, skorboard, spor lisesi sınıfı ve 40 kişilik pansiyon yapımı, elektronik aksamlarının tamamlanması, bireysel spor salonlarının bölünmesi ve iki adet yeni spor salonu yapılması gerçekleştirilecek.

Yeni Ordu Stadı Aralık ayında açılacak

Ahmet Oğuz: "Beni en çok zorlayan futbolcu Onyekuru oldu"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başkan Mustafa Cengiz görevinin başında

Başkan Mustafa Cengiz görevinin başında

Fenerbahçe'ye Bayern Münih modeli!

Fenerbahçe'ye Bayern Münih modeli!

Köln'de 3 kişide koronavirüs tespit edildi

Köln'de 3 kişide koronavirüs tespit edildi

TFF'den Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı

TFF'den Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı

Sıradaki Haber