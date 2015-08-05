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05.08.2015 - 12:26 | | RİZE (AA)

Yeni transfer Tuszynski idmanda

Yeşil-mavililerin yeni transferi Patryk Tuszynski, ilk kez takımla çalışmaya katıldı.

Yeni transfer Tuszynski idmanda
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, yardımcı antrenör Roland Koch eşliğinde koşu ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.

İdmanın ikinci bölümünde Karaman, oyuncuları iki gruba ayırarak taktik ağırlıklı çalıştırdı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın son bölümünde futbolcular, şut ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Avusturya kampında sakatlanan kaleci Gökhan Akkan ve yeni transfer Patryk Tuszynski antrenmanda yer alırken izinli olan Oboabona ile Robin Yalçın ve hasta olan Teddy Chavelier çalışmada yer almadı.

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