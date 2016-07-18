Yeni transfer ülkesine döndü!

Çaykur Rizespor'un İran'ın Persepolis takımından transfer ettiği 23 yaşındaki forvet oyuncusu Mehdi Taremi, dönmesini isteyen İranlı taraftarların ailesine yönelik tehditleri üzerine yeşil-mavili takımın Avusturya kampından ayrılarak ülkesine döndü.

İran'ın Persian Gulf Pro Lig ekiplerinden Persepolis takımından bu yıl 2 yıllığına Çaykur Rizespor'a transfer olan Mehdi Taremi'nin transferi sonrası bazı taraftarlar "Ülkene dön" kampanyası başlattı. Gerçekleşen transferin ardından Çaykur Rizespor Kulübü'nün internet sitesine de hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderen İranlı taraftarlar, oyuncunun İran'da yaşayan ailesine yönelik de tehditlerde bulundu.

İran'da geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan başarılı oyuncu, artan tehdit ve baskılar nedeniyle sabah saatlerinde yeşil-mavili takımın Avusturya kampını terk ederek ülkesine döndü. Yaşananların ardından Çaykur Rizespor Kulübü'nün, 2 yıllık sözleşmesi bulunan futbolcu için FIFA'ya başvuruda bulunacağı öğrenildi.