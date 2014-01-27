Yenilmez armada Bayern Münih

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonun ikinci yarısının açılış maçında lider Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-0'lık sonuçla mağlup etti.

İdeal 11'in değişmezlerinden Ribery, Schweinsteiger, Mandzukic ve Martinez gibi isimlerden yoksun mücadele eden Bavyera temsilcisi, Mario Götze'nin güzel oyunuyla rahat bir galibiyet elde etti. Maçın henüz 2. dakikasında Borussia Mönchengladbach Martin Stranzl ve Max Kruse ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Daha sonra 6. dakikada, Müller'in akıl dolu pasıyla topla buluşan Götze uygun pozisyonda topu auta attı. Bir dakika sonrasında gelişen Münih atağında yeniden Müller'in pasıyla topla buluşan Götze, Bavyera ekibini öne geçiren golü kaydetti.

Golden sonra maçın kontrolünü tamamen eline geçiren Bavyera temsilcisi ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıya da baskılı başlayan Bayern Münih, 53. dakikada Borussisa Mönchengladbachlı futbolcunun ceza sahası içinde topa elle müdahalesiyle bulduğu penaltıyı Müller'in ayağından gole çevirerek skoru 2-0 yaptı. Maçta başka gol olmayınca 90 dakika bu skorla sonuçlandı. Bu galibiyetle Bayern Münih yenilmezlik serisini 42 maça çıkardı. Bu sezon evinde oynadığı 10 resmi müsabakadan galibiyetle ayrılan Borussia Mönchengladbach, kendi evinde ilk mağlubiyetini almış oldu. M'gladbach en son kendi evinde yaşadığı mağlubiyeti geçen yıl yine Bayern Münih'e karşı almıştı. Sekiz maçtır kaybetmeyen Borussia Mönchengladbach ise geçen yıl ekim ayında Hertha Berlin'e karşı 1-0 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı.

Oynadığı son 27 deplasman maçından yenilgisiz ayrılan Bayern Münih ise bu alanda 26 maç olan kendi rekorunu egale etti. Mario Götze bu maçta da attığı golle, üst üste 3 Bundesliga maçında gol atma başarısı gösterdi. M'gladbach bu sezon beş penaltıya sebep oldu. Bunlardan dördü elle oynama sonucu gerçekleşirken bu penaltılardan 3'ü son 2 maçta Bayern Münih tarafından kullanıldı. Bavyera ekibinin en çok penaltı atışı kullandığı kale 18 atışla Borussia Mönchengladbach oldu. Bayern Münihli Philp Lahm 300. Bundesliga maçını faulsüz tamamlayarak 12 kilometre ile en çok koşan futbolcu oldu. - Tayfun Korkut galibiyetle başladı Bundesliga tarihinde ikinci Türk teknik adam olarak görev yapan Tayfun Korkut, takımı Hannover 96'nın başında çıktığı ilk resmi maçta Wolfsburg'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek hem Hannover 96 hem de kendi adına iyi bir başlangıç yaptı. Türk teknik adam yönetimindeki Hannover 96, aldığı galibiyetle 3 basamak yükselerek 21 puanla 10. sıraya yerleşti.

Wolfsburg maç boyunca orta sahada yaptığı hatalar sonucu oyun kontrolünün Honnover 96'ya geçmesini önleyemedi. Bunu iyi değerlendiren Tayfun Korkut'un öğrencileri oyunun kontrolünü ele geçirerek sonuca gitmesini bildi. Bu sonuçla Hannover 96, oynadığı 9 deplasman maçında ilk galibiyetini almış oldu. Her iki takımı birbiriyle oynadığı son 5 maçı da Hannover 96 kazandı. Daha önce Mirko Slomka yönetimindeki Hannover 96 takımı 2010 yılının başında çıktığı ilk 6 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılırken, Türk teknik adam ilk resmi maçında galibiyetle tanıştı.

Bayer Leverkusen, Freiburg'dan puansız döndü

Liderle puan farkını azaltmak isteyen ikinci sıradaki Bayer Leverkusen, deplasmanda oynadığı maçta Freiburg'a 3-2 mağlup olarak şampiyonluk yolunda çok değerli bir üç puan bıraktı. Ligin son sıralarında bulunan Freiburg, aldığı galibiyetle bu sezon ilk defa iki maçlık galibiyet serisi yakalarken, 10 yıldan bu yana ilk kez Bayer Leverkusen'i kendi sahasında mağlup etti. Bayer Leverkusen, Freiburg mağlubiyetle ligde oynadığı son üç maçtan da puan alamamış oldu.

Borussia Dortmund puan kaybetmeye devam ediyor

Ligin bir diğer şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, 3. sırada yer almasına rağmen, üst üste yaşadığı puan kayıplarından sonra liderle arasındaki puan farkının açılmasını önleyemedi. Kendi sahasında Augsburg'u ağırlayan Jurgen Klopp'un öğrencileri sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılarak bir puanla yetindi. Borussia Dortmund'da forma giyen mili futbolcu Nuri Şahin karşılaşma 1-1 devam ederken 66. dakikada frikikten bir gol kaydederek durumu 2-1'e taşıdı. 72. dakikada sahne alan Augsburg'un Güney Koreli oyuncusu Dong Won Ji takımı adına 2. golü kaydederek maçın skorunu tayin etti. Bu sonuçla 1 puana razı olan sarı-siyahlı takımın, lider Bayern Münih'le arasındaki puan farkı 14'e çıktı. Augsburg'da forma giyen bir diğer Türk milli futbolcu Halil Altıntop ilk 11'de mücadele etti.

Nürnberg ligde kalmak istiyor

Ligin ilk yarısını galibiyetsiz kapatan Nürnberg, sahasında ağırladığı Hoffenheim'ı 4-0'lık skorla mağlup ederken bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ligde 18. hafta sonunda alınan toplu sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şu şekilde:

Sonuçlar

Borussia Mönchengladbach - Bayern Münih: 0-2

Freiburg - Bayer Leverkusen: 3-2

Wolfsburg - Hannover 96: 1-3

Nürnberg - Hoffenheim: 4-0

Stuttgart - Mainz 05: 1-2

Borussia Dortmund - Augsburg: 2-2

Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin: 1-0

Werder Bremen - Eintracht Braunschweig: 0-0

Hamburg - Schalke 04: 0-3

19. hafta maçları

31 Ocak Cuma: Eintracht Braunschweig-Borussia Dortmund 1 Şubat Cumartesi: Hoffenheim-Hamburg Bayer Leverkusen-Stuttgart Schalke 04-Wolfsburg Augsburg-Werder Bremen Mainz 05-Freiburg Hannover 96-Borussia Mönchengladbach 2 Şubat Pazar: Hertha Berlin-Nürnberg Bayern Münih-Eintracht Frankfurt

Gol krallığı

1. Lewandowski - Borussia Dortmund 11 Gol Ramos - Hertha Berlin 11

2. Mandzukic - Bayern Münih 10

3. Lassoga - Hamburg 9 V. Ibisevic - Stuttgart 9 Okazaki - Mainz 05 9 Raffael - B. M'gladbach 9 Aubameyang - Borussia Dortmund 9 Kiessling - Bayer Leverkusen 9