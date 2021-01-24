Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Yerel basından Trabzonspor'a övgü
24.01.2021 - 12:24 | | TRABZON,(DHA)-

Yerel basından Trabzonspor'a övgü

Trabzon’da yerel gazeteler, Trabzonspor’un 3 puan kazandığı Gençlerbirliği maçının ardından bordo-mavili takımı kutlayıp, oynanan futbolun keyif verdiğine dikkat çekti.

Yerel basından Trabzonspor'a övgü
ABONE OL

Süper Lig'in 21’inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1'lik skorla yendi. Kentte yayınlanan yerel gazeteler, karşılaşmayı sayfalarında değerlendirdi, Bordo-mavili takımı kutlayıp, oynanan futbolun keyif verdiğine dikkat çekti.

Karadeniz Gazetesi, "Bordo mavili futbolcuların alınan 3 puanı ayak bileği kırılan Abdülkadir Ömür’e hediye etmesi duygulandırdı; Bu Galibiyet Ömür’e Bedel Hem de Süper”, Günebakış Gazetesi "Abdullah Avcı ile farklı bir kimliğe bürünen bordo mavililer Gençlerbirliği deplasmanından da istediğini alarak döndü; Trabzon Fırtınası”, Taka Gazetesi  “Başkent deplasmanında Djanıny ve Ekuban’ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran fırtına, zirvedeki rakiplerinin ensesine yapıştı; Ankara Havası Değil Kolbastı” başlıklarını kullandı.

Yerel basından Trabzonspora övgü

Berat Özdemir, Trabzonspor'da

Aksal Yavuz, Trabzonspor'u yorumladı | Abdullah Avcı, Ekuban, transfer...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bakan Kasapoğlu'ndan seyircili maç açıklaması
    Bakan Kasapoğlu'ndan seyircili maç açıklaması
  2. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda?
  3. Yerel basından Trabzonspor'a övgü
    Yerel basından Trabzonspor'a övgü
  4. Güven piyangosu! 3.5 milyon...
    Güven piyangosu! 3.5 milyon...
  5. Ceylan: Alacağımız her puan önemli
    Ceylan: Alacağımız her puan önemli



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'dan Hakan Arslan bombası

Trabzonspor'dan Hakan Arslan bombası

MKE Ankaragücü, deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak

MKE Ankaragücü, deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak

Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku

Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet