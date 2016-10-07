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07.10.2016 - 02:30 |

Yıldırım Demirören, Konya'da

Türkiye-Ukrayna maçını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de tribünden izledi.

Yıldırım Demirören, Konya'da
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Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi. Eski başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da maçı protokol tribününde takip etti.

Kadroda 4 değişiklik

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ukrayna karşısında Hırvatistan maçının 11’ine göre 4 değişikliğe gitti. Terim, Hırvatistan ile deplasmanda oynanan maçın 11’inde yer alan futbolculardan Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Okay Yokuşlu ve Kaan Ayhan’ın yerine Ömer Toprak, Hakan Balta, Caner Erkin ile Enes Ünal’a şans verdi.

Arda’dan destek

Ukrayna ve İzlanda maçları için kadroya çağrılmayan Arda Turan, milli takıma sosyal medya hesabından destek verdi. Yıldız futbolcu, paylaştığı mesajda “Dünya Kupası yolunda Milli Takımımıza sonsuz başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun, dualarım hep onlarla...” ifadelerini kullandı.

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