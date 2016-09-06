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06.09.2016 - 02:30 |

Yıldırım Demirören tribünde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Hırvatistan-Türkiye maçını tribünden izledi.

Yıldırım Demirören tribünde
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Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Hırvatistan - Türkiye: 1-1Haberin Tüm Fotoğrafları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, yönetiminde yer alan 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile TFF’nin başkan vekilleri Nihat Özdemir ve Ali Dürüst ile Cengiz Zülfikaroğlu’yla birlikte karşılaşmayı tribünden izledi.

Karşılaşma öncesi Hırvatistan Federasyonu, yöneticilerimize bir yemek verdi. Zagreb’de düzenlenen yemeğe TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, başkanvekilleri Nihat Özdemir ve Ali Dürüst ile genel sekreter Kadir Kardaş; Hırvatistan Futbol Federasyonu’ndan ise başkan Davor Suker ve genel sekreter Damir Vrbanovic katıldı. Resmi yemek, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.

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