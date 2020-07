Yıldırım Demirören'den flaş açıklamalar!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, A Spor'da canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda Demirören, A Milli Takım'da yaşananlar ve gündeme dair merak edilen konular ile ilgili sorulara cevap verdi.

Serkan Korkmaz'ın sorularını yanıtlayan Yıldırım Demirören'in açıklamaları şöyle:

"Tamamen gerçekleri söyleyeceğim"

- Öncelikle herkes şunu bilsin. Kamuoyunun beklediği cevaplar var. Kamuoyunun kavga yaratma isteğinden çok, ben tamamen gerçekleri söyleyeceğim. Futbolun idaresini bilen, acı olaylarla buralara gelen biriyim. 2 büyük gazetenin sahibi olarak iletişimi iyi yapamadık.

- Göreve geldiğimizde 270 milyon TL olan TFF bütçesi 602 milyon TL'ye yükselmiş durumda. En büyük hata federasyonların Milli Takım'ın başarısıyla ilişkilendirilmesi. Biz idari olarak bakıyoruz.

"Yarın saat 16:00'da kulüplerin başkanlarıyla bir araya geleceğiz"

- Yarın saat 16:00'da kulüplerin başkanlarıyla bir araya geleceğiz. Talepleri dinleyeceğiz. 6 tane çok önemli aktör, yayın ihalesine hazırlanıyor. Beklentim 600 milyon dolar civarında. Kanun değişikliği yapılırsa, bir sonraki ihaleyi Kulüpler Birliği yapacak.

- 14 yabancı kuralından kulüplerimiz fayda almış gibi görünüyor. Genç oyuncularımız yurt dışına transfer olmaya başladı. Bu bizim için çok önemli. Milli Takımımıza bakınca da hocamız bundan çok memnun gözüküyor. Hocamız da bunu çok desteklemişti.

"Süper Lig takımlarından puan silme cezasından kıl payı kurtulanlar var"

- Bizim vazifemiz kulüplerin gelirlerini arttırmaya çalışmak. Bizim öncelikli hedefimiz kulüplerimizin borçsuz şekilde gelirlerini elde etmeleri. En büyük tehlike TFF 1. Lig takımlarında var. Süper Lig takımlarından puan silme cezasından kıl payı kurtulanlar var.

- Gelir-gideri dengelemezlerse ummadığımız takımlarımız UEFA'ya gitmeme durumuyla karşılaşabilir. Kulüpler arasında dengesizlik çok fazla. Kimi çok kombine satarken, kimi satamıyor. Bu da bizi rahatsız ediyor.

"TFF 1. Lig maçları bu hafta sonu TRT'den yayınlanmaya başlıyor"

- TFF 1. Lig maçları bu hafta sonu TRT'den yayınlanmaya başlıyor. Takımlarımıza hayırlı olsun. Biz yapılanların, konuşulanların her şeyin farkındayız. Algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Passolig güvenlik açısından oluşmuş bir organizasyon. İlk başta istemediğimiz seyirciler stada gelemedi.

- Son 3 sezonda seyirci ortalaması artıyor. 2015/16 sezonu itibariyle seyirci sayısı %35 arttı. İstemediğimiz taraftarlar artık maçlara gelemiyor. Passolig'in eksik yanları var. Hukuk sistemimiz tam çalışmıyor bununla ilgili. Kötü tezahürat yapanlar diğer seyirci tarafından uyarılmıyor. Türkiye'nin şartları değişti, medeniyetlerimiz arttı. Futbol sonuçta bir şov oyunu. Yanlış yapan kişileri kendi içimizde ihbar ederek bunları bildirmemiz gerekir. Önce iğneyi kendimize batıralım.

"Bugün kasamızda 100 milyonu döndürür hale geldik"

- Her takım şampiyon olmak ister. Tabii ki şampiyon olacak ama mali açıdan da şampiyon olması gerek. Yayınlanmayan maçların yayın gelirlerini ödedik. Herkesin bunu bilmesi gerek. Biz bugün kasamızda 100 milyonu döndürür hale geldik. Her türlü eleştiriye açığım, bu eleştirilerden ders de çıkarırım. Ama ailemle, hocamın ailesiyle alakalı konuşmayacaksınız. Biz her şeyin farkındayız.

- Kulüp başkanları camialarını koruma adına konuşuyor. Ben de kulüp başkanıyken konuştum, hatalarımdan ders çıkardım. Kulübün hakkını koruyacaksın ama saygı çerçevesinde koruyacaksın. Bu tarz konuşmalar kulüpleri geriyor. Birlik beraberliğimizi Yeni Kapı'da sağladığımız gibi futbol içerisinde de sağlamalıyız. Yöneticiler aldıkları cezaları kendileri ödüyor.

"Ziraat Türkiye Kupası finalini seneye Avrupa'da oynatabiliriz"

- Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olana federasyon olarak ekstradan 5 milyon TL veriyoruz. Ziraat Türkiye Kupası finalini seneye Avrupa'da oynatabiliriz. Böyle bir değişik planımız da var.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMALARI: "ARDA YANLIŞ YAPTI"

"Prim kavgası olmadı. Tabii ki takım kaptanı (Arda Turan), hocasıyla (Fatih Terim) primle ilgili konuşabilir. Ancak Arda yanlış yaptı, konuştuğu yer yanlıştı, seyircilerin önünde, antrenman sahasında... Elenmelerine rağmen ben primlerini ödedim. Artık maç maç primler kesinlikle olmayacak. Fatih Terim ile birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bir oyuncunun oynayıp oynamaması hocasını ilgilendirir. Arda'nın kadroya alınmamasıyla ilgili tepkim olmadı. Arda'nın alınmama sebebini de bilmiyorum. Hocamız teknik olarak almadı. Fatih Hoca gibi biri, 'kızdım' diye bir oyuncuyu kadroya almamazlık etmez. Fatih Terim, hiçbir zaman 'Arda'ya kapı kapatıldı' da demedi."

- Beklenmedik bir anda EURO 2016'ya katıldık. Oyuncularımızın o gün bize yaşattığı mutluluk bu bedele değerdi. Yine elemeleri geçersek prim vereceğiz. Bu ülkede teknik heyete (Guus Hiddink ve ekibi) 15 milyon euro prim verildi. Ekim ayında primlerin verildiği tartışılmazken bugün neden tartışılıyor? Prim başarının bir ödülü. Bu bir ödül. Her şeyi tartışmak alışkanlık haline gelmiş. Milli oyuncuya prim vermeyelim o zaman.

- Biz hayatımızda 3 defa şampiyonaya gittik. Prim vermiyor dediğimiz adamlar her sene turnuvadalar. Milli Takım'ı korumak hocanın görevidir. Takım yaratmak, şampiyon olmak zaman ister. Sadece şampiyonluğa odaklanmak yanlış. Kamuoyu kimin ne kadar aldığını biliyordu. Neyi tartışıyoruz. Bunlar tehlikeli oyunlar. Biz bunu yapanları biliyoruz. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye Yenikapı'yla birleşti. Şimdi nereden vuracaklar? Futbolla vuracaklar.

"Burak Yılmaz 467 bin TL prim aldı"

- Türkiye bu algı operasyonun kimin yaptığını gayet iyi biliyor. Herkes haddini bilsin. 15 Temmuzda çektik bunun acısını Benim kaptanım prim için kavga etmez. Başkan olarak futbolcu benim kardeşim ama Burak muhattabı olarak değil. Burak Yılmaz 467 bin TL prim aldı. Dekontları bende. Burak oynamadığı son 2 maçın primini almadı ama 467 bin TL aldı.

- Bu oyunlara gelmeyin. Bugün olanlar yarın olmayabilir. Olmayanlar da yarın olabilir. Futbolcular bu operasyona bilmeden dahil oldu. Kamuoyunda prim kavgası diye yansıtıldı. Herkes primini aldı. Artık maç maç primler kesinlikle olmayacak. Oraya katılımında herkesin emeği var. Bu emeklerin karşılığı eşit olarak dağıtılp verildi.

- Gruptan çıkacağımıza inanıyordum. Oraya gitmek bir başarıydı. Ama böyle düşünmek yanlış. Bütün başarıyı Fatih Terim'in şansına bağlamak yanlıştı. Üzgünüz, hedefimiz o gruptan çıkmaktı ama çıkamadık. Hocamız Galatasaray ile anıldığını bana söyledi. Uzaktan yakından alakası olmadığını belirtti. Fatih Terim istifası söz konusu olmadı. Hocamızı 4 kere gönderdik, 5 kere geri geldi.

- Bizim artık, Hırvatistan'ı ve İspanya'yı yenecek durumda olmamız lazım. Bizim bazı sonuçlardan kendimize mutluluk çıkarmamız gerekiyor. Oyuncuların hocanın gitmesi çözüm değil. Geçen istatistikler açıklandı. Hocamız ilk 3'ün içerisinde. Eğer gidemediğimiz kesinleşirse o zaman eleştirin bizi.

Arda'nın kadroya alınmaması

- Olayları teknik ve idari olarak ayırmamız lazım. Teknik olaylarla ben hayatım boyunca ilgilenmedim. Bir futbolcunun hocayla problemi başkanın işi değil. Hoca karar verir. Arda 6 ay oynayıp kadroya alındığında bana kimse sormadı. Arda kadroya alınmayınca bir tepkim olmadı. Hoca bana kadroyu sunduğu zaman 'hayırlı olsun' dedim. Sadece Arda değil, alınamayan diğer oyuncular da var. Bunu konuşmak futbolcuları etkiliyor.

- Milli Takım öyle bir hale geldi ki... Arda ve Milli Takım... Öyle bir şey yok. Hocamız bunun sorumluluğunu almıştır. Bizim işimiz değil hocanın kararlarına karışmak. Hocamız teknik olarak almak istemedi. Buna saygımız var. Biz Hırvatistan maçından sonra bazı oyuncuların kadroya alınmayacağını söyledik. Yazılanlar gerçekler değil. Hocamız teknik olarak almadı. Bizim işimiz idari yöne bakmak. Bizlerin olaylara geniş çerçeveden bakması lazım.

- 2 maçta olmayan Arda 4. maçta olabilir. Bunlar teknik kararlar. Hocamız gençlerle hem yapılandırmaya çalışıyor, hem de hedefe odaklı bir takım oluşturmaya çalışıyor. Arda'nın kadroya alınmamasına şaşırılmasına saygı duydum. Ama hocamızın kararına da saygı duyuyorum. Yönetim olarak oyuncuları alınmadı diye arayıp 'kusura bakma hoca seni almadı' diye konuşmamız mı gerekiyor? Takıma alınırsın alınmazsın. Yönetici arayacak diye bir şey yok.

- Selçuk'u da Hakan Balta'yı da arasaydık başka tartışmalar çıkardı. Dönüp baktığımızda arkadan oynanma oluyor. Arda da, Hakan da, Selçuk da bizim için değerli oyuncular. Biz bir aileyiz. Arda'yı alıp almamanın benimle bir alakası yok. Fatih Terim'in tercihi. Bizler dönüp de hocaya 'sen bu oyuncuyu niye almadın' diyemeyiz. Arda 6 aydır oynamıyordu. 'Niye alıyorsun' diyebilirdik. Öyle bir şey demedik, söylememiz de doğru olmaz zaten. Biz disiplin durumu geldiğinde hareket ederiz. Arda'nın falan disiplin olayı olmadı. Olsa zaten gizli kalmazdı. Fatih hoca gibi bir insan dönüp de 'kızdım' diye bir oyuncuyu kadroya almamazlık etmez.

- Milli Takım'ın kapısı kimseye kapalı değil. Oyuncular çağırılabilir. Herkesin gelebileceği ve gidebileceğini söyledik. Bunun bir olay haline getirilmemesi gerekir. Yapılan oyunun farkındayız. Bazı kişilerin yönlendirmesiyle bazı algılar yapılıyor. Bunlar bedelini ödeyecekler. Hedef Fatih Terim. Biz de muhakkak hedef olmuşuzdur.

"Fatih Terim önümüzdeki hafta açıklama yapacak"

- Fatih Terim önümüzdeki hafta açıklama yapacak. Arda'ya kapının kapanması gibi bir konu kesinlikle yok. Muhakkak problemler çözülür. Çözümü bekleyemiyoruz. Fatih Terim'in sözleşmesinin yayılması bizim tarafımızdan manidar bulundu. 2013 senesinde bu mukavele gazetelerce sayfalarca basıldı. Bunun bu zamanda yayınlanması çok manidar. Biz o zamandan sonra birçok elemanımızla yollarımızı ayırdık. 50'ye yakın kişiyi işten çıkardık. Muhakkak bunlar giden birinden çıkmış olabilir.

- Hocamız Anadolu çocuğu. Bizim ayrı bir dostluğumuz var. Bu dostluk herkesi rahatsız ediyor. Bu bir operasyon. Biz bir şey çıkarmadık. Hocaya ve takıma zarar vermek için yapılmış bir davranıştır. Bütün spor yorumcular bu mukavelenin detaylarını zaten biliyordu. Kimin ne oyunları var? Kendimize gelelim. Hep bir operasyon ve hep maçtan önce yapılıyor. Biz geldiğimizden beri bütün rezervasyon ve işlemleri kendimiz yapıyoruz. Beni ve ekibimi tanıyan herkes bilir. Hata olur ama kasıtlı olmaz. Konya'daki 2 maçın maaliyeti konaklama dahil 994 bin TL. Ben ve ekibim bu konularda çok hassasız.

- Hocamız rapor veriyor ama takımla alakalı değil. Tesis ve altyapı ile ilgili rapor veriyor. Emre Mor'u, Kaan Ayhan'ı çıkarttık. Kimse bilmiyordu Türkiye'de. Kişi olarak değil kurum olarak çok büyük saygı görüyoruz. Bizim desteklediğimiz, bizim insanları lobi yaparak kullandığımız kişi başkan oldu. UEFA'dan menfaat beklemiyoruz. Ama iyi temsil edilen saygı gören bir federasyon olduk. Avrupa Şampiyonası'nda Arda başarılı mıydı? Bu seviyede miydi? Daha neyi konuşuyoruz? Milli Takım bizim değil ama kimsenin de tapulu malı değil. Hocamız Arda için karar verecek. İnşallah çağırır. Umarım Yenikapı ruhunun yansıdığı bir futbol dünyasıyla iyi bir sezon yaşarız.