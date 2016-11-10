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10.11.2016 - 23:45 | | İSTANBUL (AA)

Yıldırım Demirören'den Milli Takım kampına ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Yıldırım Demirören'den Milli Takım kampına ziyaret
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın kampını ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, başkan Demirören'in Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Golf&Spa Resort'te devam eden milli takım kampını ziyaret ettiği bildirildi.

Demirören'e ziyaretinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı ve TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili Mehmet Soysal, TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Ali Özdoğan ve Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahibi işadamı Fikret Öztürk’ün eşlik ettiği kaydedildi.

Yıldırım Demirören ve beraberindekilerin, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile akşam yemeği yediği ve Kosova maçı için başarı dilediği aktarıldı.

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