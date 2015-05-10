"Yıldızlaştı, kutlamak lazım"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2-0 kaybettikleri Trabzonspor maçının ilk dakikalarında net pozisyonlar bulduklarını ama etkili gol vuruşu yapamadıklarını belirtti.



"Hakan Arıkan'ı kutlamak lazım"



Duran toptan gol yediklerini vurgulayan Karaman, "1-0 geriye düştükten sonra iyi oyun ortaya koyduk. Özellikle ikinci yarıda şut var, direkten dönen top var. Rakip takımın kalecisinin yıldızlaştığı bir maç. Hakan Arıkan'ı kutlamak lazım" şeklinde konuştu.

Maçın son anlarında yedikleri ikinci golün önemli olduğunun altını çizen Karaman, "Hakem Mustafa Kamil Abitoğlu, önce faul vermek için düdüğü ağzına götürüyor ardından avantajı veriyor. Mehmet Ekici'nin elle vurduğu top arkadaşının önüne geliyor ve gol yiyoruz. Hakem hocaları analizlerde bu golü bir daha izlerler. Tartışılması gereken çok önemli bir gol" dedi.

Hafta içi deplasmanda Gaziantepspor ile önemli maç oynayacaklarını kaydeden Hikmet Karaman, şöyle devam etti:

"Alt sıradaki rakiplerimizle aradaki dört puan fark devam ediyor ama rakiplerin bize yetişmeleri endişesi düşündürücü. Bu maçta en azından pozisyon üreten diğer maçlara oranla daha pozitif bir takım görüntüsü verdik. Çarşamba günü inşallah aradaki puan farkını koruyarak Rize'ye döneriz."