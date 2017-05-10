Yılın bombası! Vagner Love...

Spor Toto Süper Lig'de sezon finaline yaklaşılırken takımlar da transfer çalışmalarına hız verdi. Sezon başındaki başarısız operasyonun ardından devre arasında nokta atışlar yapan Trabzonspor da kadroyu revize etmeyi planlıyor. Ara transfer döneminde hücum hattını Akhisar'ın Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega ile takviye eden Karadeniz ekibinin yeni hedefi Vagner Love.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın, Aytemiz Alanyaspor'da başarılı işler çıkaran Brezilyalı santrfor için yönetimden talepte bulunduğu iddiası var. Yanal'ın, Vagner Love'un şartlarının öğrenilmesini istediği bildiriliyor. Teknik adamın, bu transfere 'olmazsa olmaz' gözüyle bakmadığı başka alternatifler için de şartların öğrenilmesini istediği bilgisi veriliyor.

Sezon başında 500 bin Euro karşılığında Monaco'dan bonservisi alınan Vagner Love, Alanyaspor'un ligde tutunma mücadelesinde en önemli isim konumunda. Brezilyalı santrfor geride kalan 30 haftada takımına 18 gol kazandırdı.

Gol krallığında zirvede

Vagner Love, 17 golle Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Cenk Tosun'tan 1 gol daha fazla atarak, gol krallığı yarışında ilk sıraya tutunmayı başardı.

Alanyaspor'la 2 yıllık kontratı olan Vagner Love'un mevcut sözleşmesi Haziran 2018'de sona erecek. Sambacı'nın sözleşme fesih bedeli ise 5 milyon Euro. (Fanatik)