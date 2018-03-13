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HaberlerKonyaspor Haberleri Yılmaz: "Sergen Yalçın en iyi çıkış yapabilen hocadır"
13.03.2018 - 15:08 | | KONYA (AA)

Yılmaz: "Sergen Yalçın en iyi çıkış yapabilen hocadır"

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, 18 Mart Pazar günü oynayacakları Kayserispor maçı için, "Galatasaray maçı bize umut ve ışık verdi. Kayserispor maçına da o umutla bakıyoruz. İnanıyorum ki bu maçta da futbolcularımız aynı mücadeleyi verecekler ve galibiyet alacağız." dedi.

Yılmaz: "Sergen Yalçın en iyi çıkış yapabilen hocadır"
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Yılmaz, Atatürk Stadı'nda düzenlenen "Şehitleri Anma ve Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Bisiklet Sürüşü" tanıtım toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Maç günü şehitleri anmak için bisiklet organizasyonunun yapılacağını, Atiker Konyaspor-Kayserispor karşılaşmasının gelirinin de Mehmetçik'e bağışlanacağını belirten Yılmaz, "O gün bir kez daha, Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek olacağız." ifadesini kullandı.

"Maçı şanssız şekilde kaybettik"

Kayserispor ile yapacakları maçın kendileri için dönüm noktası olduğunun altını çizen Fatih Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ligin bitimine 9 hafta kaldı. Bu haftalarda alınacak 27 puan var. Bunun başlangıcı da Kayserispor maçı olacak. En son oynadığımız Galatasaray maçı gösterdi ki, takımımız mücadele ettiği, koştuğu ve rakibiyle bire bir mücadele ettiği zaman neler yapabileceğini gösterdi. Maçı şanssız şekilde kaybettik. Aslında Galatasaray maçını ilk yarı koparma şansına sahiptik. Fırsatlar ayağımıza geldi ama değerlendiremedik."

Yılmaz, oyuncularının, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarındaki performansının kendilerini üzdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"İki maçta aldığımız yenilgi sonucunda hoca değişikliğine gittik.Sergen Yalçın hocanın gelişiyle Galatasaray maçında çok önemli mücadeleyle kamuoyundan olumlu tepkiler aldık. Galatasaray maçı bize umut ve ışık verdi. Kayserispor maçına da o umutla bakıyoruz. İnanıyorum ki bu maçta da futbolcularımız aynı mücadeleyi verecekler ve galibiyet alacağız. Bundan sonra da birkaç maç arka arkaya seri galibiyetler alarak, bulunduğumuz yerden çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Sergen Yalçın, Türkiye'de bütün hocalar içerisinde en iyi çıkış yapabilen hocadır. En iyi motive eden hocalarımızdan biridir. Bunu da takımımıza yansıttığına inanıyorum."

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