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Haberler1.Lig Haberleri Yılmaz Vural: "5 maçtır kazanma sıkıntısını yaşıyoruz "
07.02.2020 - 18:46 | | AA

Yılmaz Vural: "5 maçtır kazanma sıkıntısını yaşıyoruz "

Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, 10 Şubat Pazartesi günü sahalarında Ekol Göz Menemenspor'la yapacakları 21. hafta maçının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Yılmaz Vural: "5 maçtır kazanma sıkıntısını yaşıyoruz "

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, 10 Şubat Pazartesi günü sahalarında Ekol Göz Menemenspor'la yapacakları 21. hafta maçının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Ekol Göz Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdüren Akhisarspor, çalışmalarına Yılmaz Atabarut Tesislerinde devam etti.

İdman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Yılmaz Vural, Menemenspor maçına odaklandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bazı oyuncularda gribal enfeksiyon söz konusu ama maç gününe kadar atlatmış olacaklarını düşünüyorum. Taha ve Hasan'ın sakatlıkları uzun süredir sürüyor. Onun dışında sakat ve cezalı oyuncumuz yok. Üst sıralarda kalmak adına önemli bir maça çıkacağız. Menemenspor maçı, yukarıda kalmak adına çok kritik bir karşılaşma olacak. 3-5 maçtan beri devam eden kazanma sıkıntısını yaşıyoruz ama Menemenspor karşısında galip gelerek 3 puanı alacağız."

Çıkış yakalayabilmek için sonuna kadar savaşacaklarını ifade eden Vural, sakin ve motive olmaları durumunda bu işi başaracaklarını sözlerine ekledi.

Yılmaz Vural: 5 maçtır kazanma sıkıntısını yaşıyoruz

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