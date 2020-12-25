Yılmaz Vural: "Tabiri caizse gidip geldik"

Koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazanan Yılmaz Vural, ne kadar çok sevildiğini bu dönemde anladığını söyledi.

"Ben gittim, geldim"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Vural, "Çok uzun insanın duasını aldım. Tabiri caizse gidip geldik. Temizlik, Mesafe, Maske mutlaka herkes buna dikkat etsin. Ben hayatımı zor kurtardım; ama tama olarak iyileşmek için hâlâ çalışıyorum. Fizik tedavi görüyorum. Koluma birisi girmeden, ayağa kalkmakta zorlanıyorum. Ermeni, yahudi, Suryani bir sürü arkadaşım aradı. 'Meryem Ana'ya dua ettik' dediler. İnsan yaşarken farkında olmuyor; ama bu ölünce anlaşılıyor. Ben gittim, geldim. Geri geldiğimde, inanın bu Korona konusunda bana çok şeyler ögretti" dedi.

"Gelecek sezonun adı Özkan Sümer olmalı"

Bugünlere gelmesinde Özkan Sümer'in büyük katkısı olduğuna işaret eden Vural, "Özkan Sümer, antrenörlük hayatımın başlamasını sağlayan insandır. Malatyaspor'a yardımcı antrenör olarak girmemi sağladı. Bugün Yılmaz Vural olduysam, Özkan Sümer sayesinde oldum. Sert mizacının altında, aslında çok naif bir insandı. İnanılmaz bir mizah anlayışı vardı. Entelektüel bir insandı, çok araştırırdı. Türk futbolunun özerkleşmesi konusunda verdiği çabaları kimse unutamaz. Şimdiki nesil antrenörler yöneticinin önünde ceket iliklerken, Özkan Sümer ve jenerasyonu, yöneticilerin ceket ilikledikleri antrenörler oldular. Ben onun evladı gibiyim, çok üzgünüm. Bana göre önümüzdeki sezon Süper Lig, Özkan Sümer sezonu olmalı" şeklinde konuştu.

765 maça çıktı

34 sezonluk tüm kariyeri boyunca 765 maça çıkan Yılmaz Vural; 297 galibiyet, 178 beraberlik ve 290 yenilgi aldı. Yüzde 39 galibiyet oranına erişen Vural’ın maç başı ortalama puanıysa 1.4 olarak gerçekleşti.