DÃ¼nyayÄ± tehdit eden koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± yÃ¼zÃ¼nden sezona verilen arada 4 gÃ¼n izin yapÄ±p antrenmanlara salÄ± gÃ¼nÃ¼ yeniden baÅŸlayacak TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± 65 yaÅŸ genelgesine takÄ±lan teknik direktÃ¶r YÄ±lmaz Vural, tesislere karargah kurdu. Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼n akÅŸam yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± genelgeyle risk grubundaki 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ndeki vatandaÅŸlarÄ±n ikinci bir karara kadar seyahat etmeleri kÄ±sÄ±tlanÄ±p sokaÄŸa Ã§Ä±kmalarÄ± yasaklanÄ±rken, 67 yaÅŸÄ±ndaki Vural da kulÃ¼bÃ¼n YÄ±lmaz Atabarut Tesislerinde kampa girdi.

TakÄ±ma verilen izinde Ä°stanbula giden tecrÃ¼beli teknik adam, henÃ¼z yasak kararÄ± alÄ±nmadan ailesini Akhisara getirdi. Tesislere kapanan Vural, dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmayÄ±p dÄ±ÅŸ dÃ¼nyayla irtibatÄ±nÄ± kesecek. Vural tesiste antrenmanlarda ise takÄ±mla birlikte olacak. YÄ±lmaz Vural, SÄ±nÄ±rlama var. YalnÄ±z geÃ§erli bir nedeni olan 65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ vatandaÅŸlar dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kacak. Ben bu sÃ¼reÃ§te kulÃ¼pte olacaÄŸÄ±m. Ailem de geldi. Ne deniliyorsa uyulmalÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z sokaktan, kalabalÄ±k alanlardan uzak durmalÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

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