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16.08.2020 - 22:43 | | AA

YÄ±lport Samsunspor, Ange-Freddy Plumain ile anlaÅŸtÄ±

TFF 1. Lig ekiplerinden YÄ±lport Samsunspor, FransÄ±z hÃ¼cum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaÅŸtÄ±.Â

YÄ±lport Samsunspor, Ange-Freddy Plumain ile anlaÅŸtÄ±
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TFF 1. Lig ekiplerinden YÄ±lport Samsunspor, Ä°srail'in Beitar Jerusalem takÄ±mÄ±nda forma giyen FransÄ±z hÃ¼cum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaÅŸtÄ±.Â 

Samsunspor KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "FransÄ±z hÃ¼cum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ve kulÃ¼bÃ¼ Beitar Jerusalem ile futbolcunun kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze transferi konusunda prensip anlaÅŸmasÄ±na varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AnlaÅŸmanÄ±n, oyuncunun salÄ± gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilecek saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan resmileÅŸtirilmesi planlanmaktadÄ±r." denildi.

Geride kalan sezon takÄ±mÄ±yla 29 resmi maÃ§a Ã§Ä±kan 25 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, rakip fileleri 6 kez havalandÄ±rdÄ±.

YÄ±lport Samsunspor, Ange-Freddy Plumain ile anlaÅŸtÄ±

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