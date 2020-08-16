16.08.2020 - 22:43 | | AA
YÄ±lport Samsunspor, Ange-Freddy Plumain ile anlaÅŸtÄ±
TFF 1. Lig ekiplerinden YÄ±lport Samsunspor, FransÄ±z hÃ¼cum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaÅŸtÄ±.Â
TFF 1. Lig ekiplerinden YÄ±lport Samsunspor, Ä°srail'in Beitar Jerusalem takÄ±mÄ±nda forma giyen FransÄ±z hÃ¼cum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaÅŸtÄ±.Â
Samsunspor KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "FransÄ±z hÃ¼cum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ve kulÃ¼bÃ¼ Beitar Jerusalem ile futbolcunun kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze transferi konusunda prensip anlaÅŸmasÄ±na varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AnlaÅŸmanÄ±n, oyuncunun salÄ± gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilecek saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan resmileÅŸtirilmesi planlanmaktadÄ±r." denildi.
Geride kalan sezon takÄ±mÄ±yla 29 resmi maÃ§a Ã§Ä±kan 25 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, rakip fileleri 6 kez havalandÄ±rdÄ±.