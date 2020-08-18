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18.08.2020 - 23:41 | | AA

YÄ±lport Samsunspor, Ange-Freddy Plumain'i transfer etti

YÄ±lport Samsunspor, daha Ã¶nce prensip anlaÅŸmasÄ±na vardÄ±ÄŸÄ± FransÄ±z hÃ¼cum oyuncusu Ange-Freddy Plumain'i transfer etti.Â

YÄ±lport Samsunspor, Ange-Freddy Plumain'i transfer etti
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TFF 1. Lig ekiplerinden YÄ±lport Samsunspor, daha Ã¶nce prensip anlaÅŸmasÄ±na vardÄ±ÄŸÄ± FransÄ±z hÃ¼cum oyuncusu Ange-Freddy Plumain'i transfer etti.Â 

Samsunspor KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°stanbul'da baÅŸkan YÃ¼ksel YÄ±ldÄ±rÄ±m ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen FransÄ±z oyuncunun, 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

Geride kalan sezon takÄ±mÄ±yla 29 resmi maÃ§a Ã§Ä±kan 25 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, rakip fileleri 6 kez havalandÄ±rdÄ±.

Â Karadeniz ekibi, daha Ã¶nce dÄ±ÅŸ transferde Polonya'nÄ±n Wisla Krakow takÄ±mÄ±ndan SÄ±rp futbolcu Vukan Savicevic'i kadrosuna katmÄ±ÅŸtÄ±.

YÄ±lport Samsunspor, Ange-Freddy Plumaini transfer etti

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