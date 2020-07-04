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04.07.2020 - 13:21 | | SAMSUN (AA)

Yılport Samsunspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, 4 futbolcu ile yollarını ayırdı.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 2. Lig ve 3. Lig'lerin oynanmaması kararı sonrasında liglerin tescil edilmesini bekleyen Yılport Samsunspor, TFF 1. Lig için kadrosunu oluşturmaya başladı.

Yılport Samsunsporda 4 futbolcu ile yollar ayrıldı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden kiralık gelen Atabey Çiçek ile sözleşmesi sona erdiği için yol ayrımına giren kırmızı-beyazlılar, Okan Dernek, Bünyamin Cesur Karataş ve İbrahim Halil Çolak ile de sözleşme yenilememe kararı aldı. Yılport Samsunspor sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, 4 futbolcuya bugüne kadar verdikleri emek dolayısıyla teşekkür edildi.

 

 

  

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